Nvidia Shield Tablet und TV: Rückruf für europäische Stecker gestartet

Besitzer eines Nvidia Shield Tablets oder Shield TVs sowie der als Zubehör verkauften Universal-Ladegeräten sollten prüfen, ob sie im Rahmen einer Rückrufaktion ihre Netzstecker tauschen können. Betroffen sind nur die europäische Stecker, die durch Materialermüdung brechen könnten. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

and European SHIELD tablets and European SHIELD TVs between July 2014 and May 2017. NVIDIA has determined that the two-prong ...