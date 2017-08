Nach Faustschlag: Fan von Eintracht Frankfurt schwer verletzt

Ein Anhänger von Eintracht Frankfurt schwebt nach einer Prügel-Attacke am Rande des Pokalspiels in Erndtebrück in Lebensgefahr. Der Mann war am Getränkestand mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der Täter ist… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Eintracht Frankfurt: Louis Schaub von Rapid Wien im Fokus Nach der Verletzung von Marco Fabian gibt es bei Eintracht Frankfurt die Überlegung noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu ... Quelle: Borlife