DFB-Pokal: Hertha bezwingt Rostock nach Fan-Randale

Erfolg im Schatten von Fan-Krawallen: Hertha BSC hat sich erwartungsgemäß gegen Hansa Rostock durchgesetzt. Kurz vor den entscheidenden Treffern drohte der…



Passend zum Thema

Rostock (dpa) - Hertha BSC ist nach einer von Fanausschreitungen überschatteten Partie in Rostock in die zweite Runde des DFB ...

Die Partie zwischen dem FC Hansa Rostock und Hertha BSC (live in der ARD/ Live-Stream) wird in der 1. Runde sicherlich ein ...

Hertha BSC tritt am Montagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Hansa Rostock an. Trainer Pal Dardai will den ...