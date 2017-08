Hellboy: Details zum härteren Hellboy-Reboot

Vor kurzem ließ Neu-Hellboy-Darsteller David Harbour wissen, dass das Reboot düsterer… Quelle: gamona.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nachdem im Mai die ersten Infos zu Stab und Besetzung der Hellboy-Neuauflage Rise of the Blood Queen durchgesickert sind, steht ...

Ein neuer Hellboy-Film mit David Harbour als roter Dämon ist in Arbeit. Jetzt steht auch fest, wer die neue Gegenspielerin ...

Milla Jovovich stößt zur Besetzung des Reboots Hellboy: Rise of the Blood Queen in keiner anderen Rolle als der der höllischen ...