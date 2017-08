Prozess wegen sexueller Belästigung: Taylor Swift siegt vor Gericht

Taylor Swift wirft einem früheren Radio-DJ vor, sie bei einem Fototermin begrapscht zu haben. In dem Prozess wegen sexueller Belästigung hat eine achtköpfige Jury nun zugunsten der Sängerin… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

US-Pop-Star Taylor Swift (27) hat in dem Grabsch-Prozess gegen den früheren Radio-DJ David Mueller einen Sieg errungen.

Taylor Swift (27) hat in dem Grapsch-Prozess gegen den früheren Radio-DJ David Mueller einen Sieg errungen. Nach vierstündigen ...

Am Ende brach es doch noch aus ihr heraus: Im Grapsch-Prozess von Pop-Superstar Taylor Swift (27, "Shake If Off") gegen den Radio ...