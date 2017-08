Datenspar-App Opera Max wird eingestellt

Opera stellt seine Datenspar-App Max ein. Der Browser-Hersteller will sich künftig auf sein Kernprodukt fokussieren – da will Max nicht so recht ins Portfolio… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



