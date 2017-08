Charlottesville: Trump relativiert rassistische Ausschreitungen

Am Montag hatte US-Präsident Donald Trump die Gewalt von Charlottesville noch deutlich verurteilt, nun verteidigte er die rechten Demonstranten. Auch zu seinem umstrittenen Chefberater Steve Bannon äußerte er… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Netflix-Produktion "House of Cards“ - in Deutschland auf Sky und ProSieben Maxx ausgestrahlt - dreht sich nun bereits in ...