Huawei Nova 2 im Hands-On: Selfie-Wunder kommt nach Deutschland

Ein bisschen Mittelklasse gepaart mit schickem Design und einem herausragenden Feature, so lässt sich das Huawei Nova 2 lakonisch zusammenfassen. Nachdem das Smartphone bereits seit Juni in China erhältlich ist, ziert es ab sofort auch die Auslagen deutscher Händler. Was denn nun das… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Interesse an Huawei Nova 2 hätte gerne ein paar Tipps zum möglichen Kauf des neuen Huawei Nova 2. Aktuell gibt es das Gerät ja noch nicht in Deutschland ... Quelle: AndroidPIT

iPhone 8: Alle Gerüchte und neuesten Infos Gerüchten zufolge wird das neue Huawei Nova 2 den Kirin 658-Prozessor und einen internen Speicher von 64 GByte besitzen. Quelle: Chip Online

Huawei Smartphones: Für jeden Moment Mit dem Nova hat Huawei 2016 die Mittelklasse ordentlich durchgemischt. Das 5-Zoll-Smartphone steckt in einem an den Seiten stark ... Quelle: Connect

Dark Mode für Android: Diese Alternativen gibt es Weitaus näher an einen richtigen Nachtmodus kommt Ihr mit dem Nova Launcher ... Das Honor 8, auf dem Huawei neben Android ... Quelle: CURVED