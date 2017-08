Handelsdefizit: China ist wieder größter US-Gläubiger

Mitten im Handelsstreit hat sich das US-Handelsdefizit mit China ausgeweitet: Keinem anderen Land der Welt schuldet der US-amerikanische Staat so viel Geld – insgesamt 1,15 Billionen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



