Krawalle beim Gipfel: Entschädigung der G20-Opfer zieht sich bis Ende des Jahres

40 Millionen Euro stehen für die Leidtragenden der G20-Zerstörungen in Hamburg bereit. Ausgezahlt sind erst 132.000 Euro – und bei der zuständigen Bank stapeln sich die… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Hamburg. Eindringlich, elegant, explosiv: Die New Yorker Tanzcompagnie Alvin Ailey hat zum Auftakt ihres Gastspiels in Hamburg ...

Ein Fußgänger hat in einem Kanal in Hamburg den Kopf einer Frau entdeckt. Polizeitaucher bargen das Haupt am frühen Nachmittag ...