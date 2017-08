Bond 25 – Daniel Craig bestätigt Rückkehr als James Bond

Daniel Craig kehrt für Bond 25 in die Rolle des Geheimagenten 007 zurück. Gegenüber Late Show-Moderator Stephen Colbert verrät er, es werde sein letzter… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Auf eine entsprechende Frage des Moderators Stephen Colbert in dem US-Talk "The Late Show" antwortete Daniel Craig am ...