Effekt der Untergrenze: Mindestlohn hebt Verdienst in niedrigen Tarifgehältern

Arbeitnehmer in Niedriglohnbranchen profitieren vom Mindestlohn: Laut Statistischem Bundesamt ist seit seiner Einführung 2015 der Verdienst in den unteren Tarifgruppen deutlich… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

So viel verdient ein Zwei-Personen Haushalt mit Mindestlohn Da in NRW durchschnittlich 1,9 Menschen in einem Haushalt leben ...