Geldstrafe nach Unfallflucht: BVB-Star Raphaël Guerreiro muss 90.000 Euro zahlen

Wegen eines Verkehrsunfalls mit anschließender Fahrerflucht muss Raphaël Guerreiro 90.000 Euro zahlen. Das Geld soll gemeinnützigen Einrichtungen zugutekommen, entschied das Dortmunder… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Neun Monate nach einer Unfallflucht muss Fußballprofi Raphael Guerreiro vom Bundesligisten Borussia Dortmund 90 000 Euro an ...

Guerreiro hatte zuvor gestanden, am 21. November 2016 in Dortmund einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und trotzdem ...

DORTMUND BVB-Profi Raphael Guerreiro muss nach einer Unfallflucht in Brackel 90.000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen zahlen.

Neun Monate nach einer Unfallflucht muss Raphael Guerreiro vom Bundesligisten Borussia Dortmund 90 000 Euro an gemeinnützige ...

Das hat das Dortmunder Amtsgericht am Mittwoch entschieden. Guerreiro hatte zuvor gestanden, am 21. November 2016 in Dortmund ...