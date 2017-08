Weltweit größtes Datenzentrum entsteht nördlich des Polarkreises

In der nördlichen Polarregion soll in der nächsten Zeit das größte Datenzentrum der Welt entstehen. Die Betriebskosten will man hier durch eine möglichst weitgehende Passiv-Kühlung und preiswerte Energie besonders niedrig halten können. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



