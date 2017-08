Samsung Galaxy A5 (2017) mit Blau-Vertrag für 15 € pro Monat – 3 GB LTE, Allnet- & SMS-Flat

Bei diesem Deal heißt es schnell sein, denn das Samsung Galaxy A5 inklusive Flat-Tarif und 3 GB LTE oder 4 GB LTE gibt es nur noch für kurze Zeit. Themen: Tarifvergleich – günstige Handyverträge in der Übersicht, Samsung Galaxy A5 (2017),… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Dass die Guardians of the Galaxy-Reihe nach Guardians of the Galaxy Vol. 2 zurückkehren würde, war vermutlich ersichtlich ...