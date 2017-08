Kritik an Trumps Kurs nach Charlottesville: Das große Buh

Der US-Präsident verteidigt die Neonazis und Rassisten von Charlottesville – die Kritik von Demonstranten, Wirtschaftsvertretern und sogar Republikanern ist… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nach dem Attentat in Charlottesville bedient sich Donald Trump den gängigen Diskussionstricks der Neonazis. So wie der ...

Donald Trump: "Hallo zusammen. Toll, wieder in New York zu sein mit all unseren Freunden und ein paar tollen Freunden draußen ...