Game of Thrones: Die drei Drachen von Daenerys

Bereits seitdem Finale der ersten Staffel begleiten die drei Drachen die Mutter der Drachen Daenerys Targaryen in der Serien-Adaption von Game of Thrones. Die mythologischen Fabelwesen spielen eine äußerst wichtige Rolle in der Serie Grund genug für uns, um euer Drachenwissen nochmal… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema