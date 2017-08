Pikante Nutzerdaten: Hersteller „schnüffelnder“ Vibratoren muss zahlen

Nun soll endlich ein Schlussstrich unter einem der ersten großen Daten-Skandale durch zu neugierige Smart-Devices gezogen werden: Der Vibrator-Hersteller Standard Innovation hat vor Gericht in den USA einen Vergleich erzielt und entschädigt nun alle Kunden, die sich einen We Vibe 4 Plus zugelegt… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



