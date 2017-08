Chris Brown über Beziehung zu Rihanna: „Ich habe mich wie ein verdammtes Monster gefühlt“

Chris Brown ist für seine Wutausbrüche bekannt und sorgt regelmäßig für negative Schlagzeilen. In einer Dokumentation spricht er nun offen über sein Leben – und die Prügelattacke auf seine Ex-Freundin Rihanna…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

In der Dokumentation "Chris Brown: Welcome To My Life" rekapitulierte der Musiker laut "contactmusic.com": "Ich erinnere mich ...