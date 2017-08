Venezuela: Meuterei in Gefängnis – Dutzende Tote

In einem abgelegenen Gefängnis in Venezuela ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen Häftlingen und Sicherheitskräften gekommen. Mindestens 35 Menschen wurden… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

In Venezuela sind bei einer Meuterei in einem Gefängnis und Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften mindestens 35 Menschen ...

Bei einer Meuterei in einem Gefängnis und Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften sind in Venezuela über 35 Menschen ...

In Venezuela sind bei einer Meuterei in einem Gefängnis und Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften über 35 Menschen ...

Caracas (dpa) - Bei einer Meuterei in einem Gefängnis und Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften sind in Venezuela über ...

Seibert hatte am Montag in Berlin eine »friedliche Rückkehr zur demokratischen Ordnung« in Venezuela verlangt. Es müsse ...