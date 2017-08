Bestbezahlte Schauspielerinnen: Steinreich

Emma Stone hat jüngst die ungleiche Bezahlung in Hollywood kritisiert. Nun ist ihr Gehalt wieder Thema: Die 28-jährige Schauspielerin ist laut „Forbes“-Magazin die bestbezahlte der… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



