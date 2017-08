Cisco verdient deutlich weniger – Umsatz sinkt abermals

Bei Cisco gehen Gewinn und Umsatz weiter zurück, aber zumindest nicht stärker als erwartet. Während Konzernchef Chuck Robbins mit dem Ergebnis zufrieden ist, waren Anleger enttäuscht und ließen den Aktienwert… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Zahlen, die Netzwerkausrüster Cisco Systems nach Börsenschluss in New York vorgelegt hat, sind unbefriedigend. Die ...

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Cisco Systems Inc. (CSCO) revealed a profit for fourth quarter that fell compared to the same period ...