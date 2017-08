Nokia 3 im Test: Smartphone mit Saft, aber ohne Kraft

Mit dem Nokia 3 hat HMD Global auch ein Einsteigergerät im neuen Smartphone-Portfolio. Für 150 Euro erhalten Käufer ein gut verarbeitetes Smartphone mit purem Android, das mitunter aber Performance-Schwierigkeiten aufweist. (Nokia, Smartphone)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Das Nokia 8 war schon in den letzten Wochen hier und da in Gerüchten aufgetaucht und das Interesse an der Rückkehr der Marke in ...