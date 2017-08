Frankreichs Präsident im Umfragetief: Selfies für das Volk

Weil er mit seiner Politik nicht punkten kann, probiert es Emmanuel Macron mit einer PR-Offensive. Aus dem Urlaub schickt er den Franzosen Fotos, gibt sich nahbar und zugänglich. Doch der Schein… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Parlament hat ein Vorzeige-Projekt von Präsident Emmanuel Macron beschlossen, das Mauscheleien in ...

Bei Protesten gegen ein geplantes Atommüllager in Frankreich kam es zu Ausschreitungen: Demonstranten warfen den Behörden ...

Ein Mann hat in Frankreich ein Auto in eine Pizzeria gesteuert und dabei eine 12-Jährige getötet. 13 weitere Menschen wurden am ...