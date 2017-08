Diplomatische Krise: Gabriel nennt Yücel „Geisel“ der Türkei

Sigmar Gabriel im Angriffsmodus: Der Außenminister wirft der Türkei vor, den Journalisten Deniz Yücel als „Geisel“ gefangen zu halten. Recep Tayyip Erdogan solle man weniger Beachtung… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



