Tod eines Bundeswehrsoldaten: Bericht gibt erstmals Hinweis auf Strafaktionen durch Ausbilder

In Munster starb ein Bundeswehr-Soldat bei einer Marschübung. In dem Fall gibt es neue, heikle Details: Nach SPIEGEL-Informationen zeigen Ermittlungen, dass er und andere kollabierte Soldaten zusätzlich einen Strafmarsch absolvieren… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Vier Soldaten kollabieren am selben Tag und Ort bei Übungsmärschen. Hitzschlag, lautet die erste Diagnose. Der Fall gibt aber ...

Bei einem Marsch mit Waffe, Splitterschutzweste, Feldanzug und Helm an einem warmen Sommertag im Juli mit Temperaturen um die 26 ...

Der verstorbene Soldat kollabierte bereits ... Was sich an dem Julitag in Munster abspielte, wird durch den Bericht eher ...