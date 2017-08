Südlich von Barcelona: Polizei tötet mutmaßliche Terroristen in Cambrils

Nur wenige Stunden nach dem Anschlag in Barcelona ist die Polizei zu einem weiteren Einsatz ausgerückt: Sie tötete in dem Küstenort Cambrils fünf mutmaßliche Terroristen. Sieben weitere Personen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nizza, Berlin, Stockholm, London – und nun auch Barcelona: In der spanischen Metropole ist ein Auto gezielt in eine ...

Bei dem Anschlag im Zentrum von Barcelona, bei dem ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast ist, hat es nach offiziellen ...

- In Barcelona ist ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. - Regionalpräsident bestätigt 13 Todesopfer und mehr als 100 ...

In Barcelona ist ein Lieferwagen in eine Menschengruppe gerast. Die Sicherheitsbehörden sprechen von einem Terroranschlag.

Die spanische Polizei hat in dem Küstenort Cambrils in Katalonien fünf mutmaßliche Attentäter getötet. Das teilte die ...

Barcelona Nizza, Berlin, jetzt Barcelona: Ein Lieferwagen rast in der katalanischen Metropole in eine Menge voller Menschen ...

Terror in Barcelona: Ein Lieferwagen rast über die auch bei Touristen beliebte Flaniermeile "Las Ramblas" in eine Menschenmenge.

Barcelona - Nur wenige Stunden nach dem blutigen Terroranschlag in Barcelona hat die Polizei in einem Küstenort in Katalonien ...