Die Lage am Freitag: Hoffen auf Trump (die Zumutung des Tages)

Trump berät mit Militärs über Afghanistan – wir bleiben an ihn gekettet, das ist kaum auszuhalten. Und: Der Anschlag in Barcelona ist einer auf alle, die Erinnerungen an den Ort haben. Die Lage am Morgen. Von Dirk Kurbjuweit… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die desolate Lage von Air Berlin in Zahlen Spätestens seit dem 28. April stand fest, dass Air Berlin nur noch mit Etihads Gnaden weiterfliegen kann. Damals gewährte ... Quelle: aeroTELEGRAPH

Die Lage ist das große Kapital Lage, Lage, Lage: Das sagt jeder Immobilienmakler, wenn man ihn fragt, wonach man ein Haus auswählen soll – und was ein Haus ... Quelle: Saarbrücker Zeitung

Die Lage bei USD/JPY Ist der Yen auch ein „sicherer Hafen“? Einige sahen das zuletzt offensichtlich so – entsprechend legte der Yen gegenüber ... Quelle: Aktien Check

Gartenhaus brennt in Lage Lage. Die Feuerwehr Lage ist am Montagabend gegen 17.45 Uhr zu einem Brand im Bereich der ehemaligen Schräbergärten zwischen ... Quelle: Lippische Landeszeitung