Dawn of the Dead – Schaut heute Nacht das spannende Remake des Zombie-Klassikers

Vor bald 40 Jahren erschien Dawn of the Dead vom Vater des Zombie-Filmes, George A. Romero. 2004 erhielt der Film ein Remake. Dieses könnt ihr heute Nacht auf RTL 2… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Dawn of the Dead könnt ihr heute in der geschnittenen Kinofassung auf RTL 2 schauen.

From Dusk Till Dawn: The Series) as Darling, Jon Bernthal (Marvel’s Daredevil, The Walking Dead) as Griff, and Jamie Foxx ...