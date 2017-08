Arena of Valor: Startet nicht? Probleme, Fehler und Lösungsvorschläge

Arena of Valor erobert rasant die Smartphones. Das aber leider nicht ganz ohne Probleme und… Quelle: gamona.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

League of Legends, das derzeit erfolgreichste Moba überhaupt. Millionen Fans spielen es und treten in Turnieren mit exorbitant ...

Der chinesische Internet-Riese Tencent und sein Spielestudio "Proxima Beta" haben ihren mobilen MOBA-Hit "Arena of Valor" nach ...

Dort könnt ihr die Effekte einsehen und entscheiden, was euer Held gerade am meisten benötigt. Ist zum Beispiel euer Schaden ...

In Asien ist es derzeit eines der erfolgreichsten Mobilegames, in China haben Jugendschützer sogar massive ...

Arena of Valor: Neues Mobile-MOBA startet am 10. August. Proxima Beta Arena of Valor ist ein authentisches 5v5-Mobile-MOBA-Spiel ...