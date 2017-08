Firmware: PS 4 verbessert Verwaltung von Familien und Freunden

Sony hat das nächste Update für die Playstation 4 vorgestellt. Damit sollen Familien einfacher Nutzerkonten inklusive Altersfreigaben einstellen können, und lange Freundeslisten lassen sich besser organisieren. Firmware 5.0 soll zudem weitere Verbesserungen bieten. (Playstation 4, Sony)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



