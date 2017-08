iPhone-Hacker überlistet Touch-ID: Fingerabdrücke sind nicht mehr sicher

Apple speichert die Fingerabdrücke eines iPhone- oder iPad-Benutzers in der Secure Enclave ein abgeschirmter Bereich der Apple-AX-Chips. Das soll Sicherheit garantieren. Jetzt ist die Firmware der Secure Enclave allerdings gehackt worden.Themen: Touch ID: Dein Finger für mehr Sicherheit… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



