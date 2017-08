Wahlmaschinen-Hersteller veröffentlicht Daten von 1,8 Millionen US-Wählern

Die persönlichen Daten von 1,8 Millionen US-Bürgern, die an Wahlen in Chicago teilgenommen haben, lagen unverschlüsselt in einem AWS Bucket in der Cloud. Die Wahlkommission äußert sich… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Kroos und Neuer für Wahl zum Weltfußballer nominiert Die Weltmeister Toni Kroos und Manuel Neuer sind von der Fifa für die Wahl zum Weltfußballer ... hat mit Chicago Fire eine ... Quelle: Hamburger Abendblatt

US-Umfrage: Verschlechterte Beziehungen zu Russland? Laut dem Chicago Council Survey glauben ... Russland hätte sich in die Wahlen 2016 massiv eingemischt. Vier von zehn Befragten ... Quelle: russland.news

Trubisky stellt Glennon in den Schatten In Chicago wird bald Salsa getanzt ... alles lesen Bears schockieren mit Trubisky-Wahl Von Cutler zu Glennon Alshon Jeffery ... Quelle: Football Aktuell

Teenager will jüngster Gouverneur der US-Geschichte werden Chicago – Jack Bergeson will ... sagte der Schüler. Bei der Wahl im Bundesstaat Kansas 2018 wolle er für die Demokratische ... Quelle: mobileapps.tt.com