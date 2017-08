New Girl Staffel 8: Darum finden Jess und Co. ihr verdientes Ende

Bei uns ist zwar erst die fünfte Staffel der beliebten Sitcom New Girl mit der chaotischen Jess(ica), Schmidt, Cece und den anderen zuende gegangen, doch echte Fans wissen natürlich, dass in den USA am 4. April diesen Jahres das Staffelfinale der sechsten Season ausgestrahlt wurde. Der Sender FOX… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

New Girl Nick und Jess fühlen sich ganz offensichtlich zueinander hingezogen, sodass Nick beschließt, Jess zum Dinner auszuführen. Quelle: TV Movie

Gossip Girl, Love, New Girl und Co. Ein Muss für jede Frau. Basierend auf einer erfolgreichen Bücherreihe, schuf Josh Schwartz eine Serie über eine Gruppe von ... Quelle: Tonight

Cheetah Girls und der Songcontest 2003) von Disney. Galleria, Chanel, Aqua und Dorinda, vier Teenies aus New York, wollen Popstars werden. Aber erst einmal geraten ... Quelle: tvtoday.de

"Viele Girls haben mir auf Instagram geschrieben" Uns hat Ronja erzählt, wie Freunde und Fans auf den Start von "New Face by Ronja Furrer" reagiert haben. Seit Freitag ists raus ... Quelle: friday-magazine.ch

Cheetah Girls: Auf nach Spanien! Vier New Yorker Girls jetten nach Barcelona, um dort an einem Song-Contest teilzunehmen. Hübsche Boys, Neid und Zwist lassen den ... Quelle: tvtoday.de