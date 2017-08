Stimmung in Barcelona nach dem Anschlag: „Ich hatte unglaubliche Angst“

Einen Tag nach dem schweren Anschlag treibt es die Spanier wieder auf ihre Prachtstraße. Die Touristen aber bleiben weg – genau der Plan der Terroristen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Ein breiter Gehweg, gesäumt von kleineren Geschäften und Häusern, an den Rändern der Straße liegen regungslose Menschen ...

In der Stadt Cambrils rund 100 Kilometer südwestlich von Barcelona erschossen die Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag fünf ...

Ein Lieferwagen raste über die beliebte Flaniermeile Las Ramblas in Barcelona - mitten durch die Menschenmenge. Laut Augenzeugen ...

Ein weißer geschlossener Lieferwagen ist am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in die Fußgängerzone La Rambla in Barcelona ...