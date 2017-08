Hacker feuern weiter Richtung HBO: Jetzt Twitter-Konten gekapert

Der Sender HBO sieht sich weiterhin digitalen Attacken ausgesetzt. Nachdem in den letzten Tagen neue Folgen der Erfolgsserie Game of Thrones von einem Hacker veröffentlicht worden waren, wurden jetzt die offiziellen Twitter-Konten des Unternehmens gekapert. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Sie sind super praktisch und erleichtern uns den Alltag: Life Hacks (heißt übersetzt so viel wie Lebens-Kniffe). Verliert die ...

dass der Sender im Zusammenhang mit dem Hack seiner Daten gegenüber den Hackern nicht klein beigeben will. Der Sprecher ...

Der Hacker @xerub hat einen Schlüssel ... kurz vor der Sicherheitskonferenz "Hack in the Box" HITB, die in der kommenden Woche ...