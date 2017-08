Tatverdächtiger Teenager des Barcelona-Anschlags: „Alle Treulosen töten“

Beim Anschlag in Barcelona soll Moussa Oukabir den Lieferwagen gefahren haben. Der Jugendliche träumte davon, „Ungläubige“ umzubringen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Terror-Schock im Urlaubsland Spanien: In Barcelona fährt ein Terrorist in Gruppen von Passanten (mehr Infos hier), in Cambrils ...