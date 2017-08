10 Minuten Stille für 99 Cent: Song ohne Ton steigt in den iTunes-Charts

Aktuell findet sich ein Song in den Top 100 iTunes-Charts, in dem in 10 Minuten Spielzeit kein einziger Ton zu hören ist. Offenbar sind viele Nutzer bereit, 99 Cent für den leeren Song auszugeben, da damit ein nerviger Fehler in iOS umgangen werden kann. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nächste iOS 11 Beta ist da: Das ist neu nachdem sie in der fünften Beta von iOS 11 fälschlicherweise auf der rechten Seite zu finden waren. Auch einige weitere Fehler ... Quelle: CURVED