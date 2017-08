Donald Trump trennt sich von Berater Stephen Bannon: Rausschmiss mit Risiken

Donald Trump trennt sich von einem seiner wichtigsten Weggefährten: Was bedeutet der Abgang des ultrakonservativen Strippenziehers Stephen Bannon?… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Wegen Trumps Äußerungen zur Gewalt in Charlottesville fordern jetzt auch Künstler den Präsidenten indirekt zum Rücktritt auf.

Selbst Trumps Lieblingssendung „Fox and Friends“ will am nächsten Tag nicht unbedingt mit ihm befreundet sein. Er habe einen ...