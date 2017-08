Ermittlungen zum Terror-Netzwerk in Spanien: Gasflaschen, Axt und Messer

Die Anschläge in Barcelona und Cambrils gehen laut Polizei auf das Konto einer Terrorzelle. Die Männer planten offenbar einen noch verheerenderen Angriff – und handelten überstürzt, als sich eine Panne ereignete…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



