Autogramm McLaren 570S Spider: Nicht fackeln im Sturm

Ohne Dach verlieren viele Sportwagen ihre Attitüde. Nicht so der McLaren 570S Spider. Auch als Cabrio bleibt er eine echte Fahrmaschine – nach entscheidenden 15 Sekunden…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Wie sind so die Erfahrungswerte über Performance, Sound, Verbrauch, Unterhalt, Inspektion, Werkstätten etc etc etc. Mir ...