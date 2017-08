„About-You“-Gründer Tarek Müller: „Statuskram bringt Dir nichts“

Der Online-Modehändler About You ist ein riesiger Erfolg. Gründer Tarek Müller setzt auf eine besondere Firmenkultur: gewolltes Chaos, permanenter Druck, Verzicht auf Statussymbole – und vergrault damit manche… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Lieder über München Herrenbesuch am Damentag Die alternativen Geburtstagslieder vereinte Kröger 2010 auf der Kompilation "You Were Born. And So You're Free. So Happy Birthday". Quelle: Süddeutsche Zeitung

Praxis-Check Software-Architektur: Die Architektur-Trends 2017 Lars Röwekamp: Wenn wir schon bei „Gesetzen“ sind, fällt mir sofort Postel’s Law ein: „Be conservative in what you do ... Quelle: jaxenter.de

Opel bietet Online-Autokauf im CAYU-Shop CAYU steht für CAr for YoU und verfolgt ein für die Kunden einfaches Konzept: Sie können vorkonfigurierte Autos vor Ort oder ... Quelle: Fränkischer Nachrichten