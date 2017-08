Turku: Polizei vermutet Terrorhintergrund bei Messerattacke

Zwei Menschen wurden bei dem Angriff in der finnischen Stadt Turku getötet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Messerattacke von Turku: Polizei vermutet Terror-Hintergrund Die Polizei in Finnland vermutet bei der Messerattacke in Turku einen terroristischen Hintergrund, wie die Ermittler bekanntgaben. Quelle: n-TV

Polizei in Turku vermutet terroristischen Hintergrund Turku (dpa) - Die Polizei in Finnland vermutet bei der Messerattacke in Turku einen terroristischen Hintergrund. Das gaben die ... Quelle: Gießener Anzeiger

Messerangriff in Turku: Polizei spricht von Terror-Verdacht Die Polizei in Finnland vermutet bei der Messerattacke in Turku einen terroristischen Hintergrund, wie die Ermittler am Samstag ... Quelle: focus.de

Messerstecher in Turku: Polizei vermutet terroristischen Hintergrund Der Sender YLE zitierte Augenzeugen mit den Worten, in der Innenstadt seien mehrere Schüsse zu hören gewesen. Auf Fotos waren ... Quelle: Handelsblatt

Turku: Finnische Polizei fasst Messer-Angreifer Helsinki (dpa) - Die Polizei in Finnland hat eine Person festgenommen, die zuvor mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben ... Quelle: Badische Zeitung