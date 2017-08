Barcelona nach dem Anschlag: „Liebe für alle, Hass für niemanden“

Angst oder Offenheit? Nach dem Anschlag müssen sich die Menschen in Barcelona entscheiden, wie sie auf die Tat radikaler Muslime reagieren. Eines scheint klar: Für den Hass der Rechten ist in der Stadt kein Platz…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



