Raiders of the Broken Planet bekommt Gamescom-Trailer und Termin

Mercury Steam hat den Gamescom-Trailer zum Multiplayer-Shooter Raiders of the Broken Planet veröffentlicht und dessen Release-Termin und Preis bekanntgegeben. Den Prolog wollen die Entwickler außerdem schon bald kostenlos bereitstellen. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



