Russland: Mann sticht auf Passanten ein – acht Verletzte

In der sibirischen Stadt Surgut sind bei einem Messerangriff acht Menschen verletzt worden. Die Polizei erschoss den Täter. Die Hintergründe sind… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Russland : Messerattacke in sibirischer Ölstadt Surgut In Russland hat ein Mann mit dem Messer acht Menschen verletzt. Er wurde von der Polizei erschossen. In der russischen Ölstadt ... Quelle: Der Tagesspiegel

Angreifer erschossen: Acht Verletzte bei Messerangriff in Russland Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Surgut im äußersten Norden Russlands wahllos auf Passanten eingestochen und acht ... Quelle: Frankfurter Allgemeine