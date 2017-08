Energiebranche: Stromnetz für Ausbreitung von E-Autos nicht vorbereitet

Der Bund erwartet eine EU-Quote für Elektroautos – doch das ächzende deutsche Stromnetz ist auf eine massenhafte Verbreitung von E-Mobilen gar nicht vorbereitet. Gerade in den Autoländern Bayern und Baden-Württemberg könnte es eng… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Sowohl in Bayern als auch in Baden ... BMW und Audi investieren Milliarden in Elektroautos. Doch die Energiewende hat eine ...