Prostitutionsgeschichte „Kukolka“: Dreizehn Jahre alt, drei Freier täglich

In der Ukraine lebt sie auf der Straße, muss betteln, später in Deutschland anschaffen gehen. Lana Lux schreibt in ihrem Debüt über Menschenhandel und Zwangsprostitution – so real, dass es schmerzt…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



