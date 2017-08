Russland: IS reklamiert Messerangriff für sich

Ein junger Mann hat in der sibirischen Stadt Surgut mehrere Menschen mit einem Messer verletzt. Der IS nannte ihn einen „Soldaten“ aus den eigenen Reihen. Die Polizei geht bislang aber nicht von einem terroristischen Hintergrund der Tat… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Beirut (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat die Messerattacke am Samstag in einer Stadt im Westen Sibiriens ...