SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt: Nullnummer bei Boateng-Debüt

Kein Sieger beim Spiel Freiburg gegen Eintracht. Besonders die zweite Hälfte floppte. Spannender war daher die Frage: Wie verlief die Bundesliga-Rückkehr für Kevin-Prince… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Zum zehnten Mal in Folge blieb der SC Freiburg ohne Sieg im Saison-Auftaktspiel. Die Eintracht Frankfurt hatte die besseren Chancen.

Erster Spieltag in der Bundesliga, Teil drei. Im ersten Spiel am Sonntagnachmittag empfängt Freiburg die Eintracht aus Frankfurt.

Fünf Minuten plus Nachspielzeit bleiben. Sehen wir noch ein Tor? 83. min Auch die Eintracht wechselt zum zweiten Mal: Danny da ...

Die 22 Hauptdarsteller betreten den Rasen. Wie in den vorherigen sieben Begegnungen des Spieltags wird es auch im Schwarzwald ...

Bundesliga im Live-Stream: Am Sonntag spielt um 15.30 Uhr der SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Obwohl die neue Bundesliga ...

Zum Start in die neue Saison hat sich in der Bundesliga einiges getan. Nach der Neuvergabe haben sich die Sendeplätze in diesem ...